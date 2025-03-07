Київ та Вашингтон мали чудову нагоду об'єднати економіки: Уолц щодо угоди про корисні копалини

Радник з питань нацбезпеки президента США Майк Уолтц заявив, що Київ та Вашингтон мали чудову нагоду об'єднати економіки завдяки угоді про видобуток корисних копалин, але, на жаль, все пішло не так, проте, за його словами, наступного тижня, можливо, вдасться повернути переговори в потрібне русло, передає УНН.

Бойові дії мають припинитися. Обидві сторони повинні сісти за стіл переговорів. У нас була хороша взаємодія. Обидва лідери сказали, що тільки президент Трамп може це зробити. У нас була початкова взаємодія з росіянами. Українці мали чудову нагоду об'єднати наші економіки завдяки угоді про видобуток корисних копалин. На жаль, все пішло не так добре, але ми думаємо, що все повернеться на круги своя. Держсекретар Рубіо, я і українська делегація зустрінемося в Саудівській Аравії наступного тижня, щоб повернути ці переговори в потрібне русло, домогтися припинення вогню і повернути мир - сказав Уолтц.

Нагадаємо

Наступного вівторка, 11 березня, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник з питань нацбезпеки Майк Уолтц вирушать до Саудівської Аравії на переговори з Україною.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф озвучив порядок денний майбутніх переговорів США та України в Саудівській Аравії.