Киев и москва используют одинаковую тактику в переговорах с США - WSJ

Украина и россия приняли схожую тактику во время переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

По данным издания, дипломатические усилия обеих сторон направлены на то, чтобы удержать симпатии Трампа на своей стороне, при этом не соглашаться с окончательными требованиями Вашингтона.

Так, Киев нацелен на улучшение условий экономического соглашения, предложенного США, а москва хочет улучшить свое положение на поле боя за счет украинских территорий.

В то же время эксперты предупреждают о трудностях в переговорном процессе – вероятно, он может зайти в тупик, а обе стороны могут не достичь желаемых для себя результатов.

Напомним

Заместитель главы мид рф сергей рябков заявил, что россияне выступают против предложений США о прекращении огня в Украине.