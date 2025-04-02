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НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
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Київ і москва використовують однакову тактику у перемовинах з США - WSJ

Київ • УНН

 • 15520 перегляди

Київ та Москва використовують подібну тактику, намагаючись утримати прихильність Трампа, не приймаючи остаточні умови. Експерти попереджають про ризик глухого кута в перемовинах.

Київ і москва використовують однакову тактику у перемовинах з США - WSJ

Україна і росія прийняли схожу тактику під час перемовин з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

За даними видання, дипломатичні зусилля обидвох сторін направлені на те, щоб втримати симпатії Трампа на своєму боці, при цьому не погоджуватися з остаточними вимогами Вашингтону.

Так, Київ націлений на покращення умов економічної угоди, яку запропонували США, а москва хоче покращити свій стан на полі бою за рахунок українських територій.

Водночас експерти попереджують про труднощі в переговорному процесі – ймовірно, він може зайти в глухий кут, а обидві сторони можуть не досягти бажаних для себе результатів.

Нагадаємо

Заступник голови мзс рф сергій рябков заявив, що росіяни виступають проти пропозицій США щодо припинення вогню в Україні.  

Євген Устименко

Євген Устименко

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