Київ і москва використовують однакову тактику у перемовинах з США - WSJ
Київ • УНН
Київ та Москва використовують подібну тактику, намагаючись утримати прихильність Трампа, не приймаючи остаточні умови. Експерти попереджають про ризик глухого кута в перемовинах.
Україна і росія прийняли схожу тактику під час перемовин з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.
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За даними видання, дипломатичні зусилля обидвох сторін направлені на те, щоб втримати симпатії Трампа на своєму боці, при цьому не погоджуватися з остаточними вимогами Вашингтону.
Так, Київ націлений на покращення умов економічної угоди, яку запропонували США, а москва хоче покращити свій стан на полі бою за рахунок українських територій.
Водночас експерти попереджують про труднощі в переговорному процесі – ймовірно, він може зайти в глухий кут, а обидві сторони можуть не досягти бажаних для себе результатів.
Нагадаємо
Заступник голови мзс рф сергій рябков заявив, що росіяни виступають проти пропозицій США щодо припинення вогню в Україні.