Киев готовится к временным ограничениям движения 6 октября из-за иностранных делегаций

$41.280.00
48.500.00
ukenru
5 октября, 15:08 • 17482 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 46915 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 66567 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 84345 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 150860 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 120862 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 109386 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 142909 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 114255 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 50309 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0.6м/с
89%
749мм
Популярные новости
Харьков атакован вражескими БПЛА, часть города обесточена5 октября, 20:18 • 6578 просмотра
Враг нанес массированный ракетно-авиационный удар: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте5 октября, 20:50 • 10880 просмотра
Украина доминирует на рынке куриных яиц Великобритании, вызывая возмущение местных фермеров - The Guardian5 октября, 22:21 • 7766 просмотра
Полиция Львовщины показала спасение людей после атаки РФ на село ЛапаевкаVideo02:29 • 6772 просмотра
Ночная атака на Харьков: четыре человека пострадали, город обесточен03:21 • 4468 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 150873 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 82856 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 95439 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 142914 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 114261 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юрий Игнат
Олег Синегубов
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Львов
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 47830 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 45443 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 120868 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 54894 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 56818 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
Х-47М2 "Кинжал"
Бильд
Леопард 2

Киев готовится к временным ограничениям движения 6 октября из-за иностранных делегаций

Киев • УНН

 • 494 просмотра

В понедельник, 6 октября, в Киеве введут временные ограничения дорожного движения. Это связано с охранными мероприятиями с участием иностранных делегаций.

Киев готовится к временным ограничениям движения 6 октября из-за иностранных делегаций

В понедельник, 6 октября, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения. Об этом предупредило Управление государственной охраны Украины (УГО), сообщает УНН.

Детали

Там уточнили, что временные ограничения движения будут введены в центральной части города.

Просим учесть указанную информацию при перемещении

- говорится в сообщении.

В УГО добавили, что главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, находящихся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается охрана Управлением государственной охраны.

Напомним

В Киеве ежедневно в 9:00 на Крещатике останавливают движение транспорта на минуту для почтения памяти погибших защитников и мирных жителей от российской агрессии. Ограничение действует от Европейской площади до бульвара Шевченко, кроме спецтранспорта и в случае воздушной тревоги.

В Киевской области планируют останавливать движение на центральных улицах на время общенациональной минуты молчания - ОВА22.09.25, 17:07 • 3009 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКиев
Киев