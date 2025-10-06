Киев готовится к временным ограничениям движения 6 октября из-за иностранных делегаций
Киев • УНН
В понедельник, 6 октября, в Киеве введут временные ограничения дорожного движения. Это связано с охранными мероприятиями с участием иностранных делегаций.
В понедельник, 6 октября, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения. Об этом предупредило Управление государственной охраны Украины (УГО), сообщает УНН.
Детали
Там уточнили, что временные ограничения движения будут введены в центральной части города.
Просим учесть указанную информацию при перемещении
В УГО добавили, что главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, находящихся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается охрана Управлением государственной охраны.
Напомним
В Киеве ежедневно в 9:00 на Крещатике останавливают движение транспорта на минуту для почтения памяти погибших защитников и мирных жителей от российской агрессии. Ограничение действует от Европейской площади до бульвара Шевченко, кроме спецтранспорта и в случае воздушной тревоги.
