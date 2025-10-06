Київ готується до тимчасових обмежень руху 6 жовтня через іноземні делегації
Київ • УНН
У понеділок, 6 жовтня, у Києві запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху. Це пов'язано з охоронними заходами за участю іноземних делегацій.
У понеділок, 6 жовтня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Про це попередило Управління державної охорони України (УДО), повідомляє УНН.
Деталі
Там уточнили, що тимчасові обмеження руху будуть запроваджені в центральній частині міста.
Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення
В УДО додали, що очільникам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується охорона Управлінням державної охорони.
Нагадаємо
У Києві щодня о 9:00 на Хрещатику зупиняють рух транспорту на хвилину для вшанування пам’яті загиблих захисників і мирних жителів від російської агресії. Обмеження діє від Європейської площі до бульвару Шевченка, крім спецтранспорту та у випадку повітряної тривоги.
