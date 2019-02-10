"Кто заказал Катю Гандзюк?": Мангера исключили из партии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Херсонская облорганизация партии, в которую входит Владислав Мангер, решила считать его исключенным из ее членов. Об этом сообщает пресс-служба партии, передает УНН.
Отмечается, что поздно вечером 9 февраля соответствующее решение было принято на заседании Бюро партии накануне.
"Тем же решением Бюро рекомендовало Мангеру оставить должность председателя Херсонского областного совета", - говорится в сообщении.
Ранее Мангер заявил, что приостанавливает членство в партии на время расследования дела Екатерины Гандзюк.
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Напомним, 28 января, во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады заслушали Виктора Гандзюка, отца погибшей Екатерины Гандзюк. Во время выступления он назвал вероятных заказчиков убийства активистки, среди которых были имена криминального авторитета Алексея Левина (Москаль), который, по словам отца, сотрудничает с головой Херсонского облсовета Мангером и председателем Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и его заместителем Евгением Рищуком.
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Как сообщал УНН, 31 июля 2018 активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда собственного дома в Херсоне, в результате чего ожогами было поражено 30% ее тела.
4 ноября 2018, после трех месяцев лечения, активистка умерла.