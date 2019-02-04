Стало відомо, коли зачитають проміжний звіт ТСК по вбивству Гандзюк

"Сподіваюсь, це буде в середу або в четвер", - зазначив нардеп.



За його словами, остаточне рішення щодо дати заслуховування проміжного звіту роботи ТСК по вбивству Катерини Гандзюк наразі приймає керівництво Верховної Ради.



При цьому він додав, що наступне засідання ТСК по фактах убивства К.Гандзюк та нападам на інших громадських активістів відбудеться завтра, 5 лютого.



Нагадаємо, учора Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів заявляла про намір звернутися до голови ВР Андрія Парубія щодо можливості найближчим часом озвучити проміжний звіт роботи ТСК.



6 листопада ВР створила ТСК, яка повинна з'ясувати, чи якісно правоохоронці проводять розслідування вбивства Гандзюк.

4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.

31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.