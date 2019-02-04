Стало известно, когда зачитают промежуточный отчет ВСК по убийству Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Промежуточный отчет временной следственной комиссии (ВСК) по убийству херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк зачитают в среду или в четверг, 6 или 7 февраля. Об этом сообщил народный депутат Борислав Береза в комментарии корреспонденту УНН.
"Надеюсь, это будет в среду или в четверг", - отметил нардеп.
По его словам, окончательное решение о дате заслушивания промежуточного отчета работы ВСК по убийству Екатерины Гандзюк пока принимает руководство Верховной Рады.
При этом он добавил, что следующее заседание ВСК по фактам убийства К.Гандзюк и нападения на других общественных активистов состоится завтра, 5 февраля.
Напомним, вчера Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов заявляла о намерении обратиться к председателю ВР Андрей Парубий о возможности в ближайшее время озвучить промежуточный отчет работы ВСК.
6 ноября ВР создала ВСК, которая должна выяснить, качественно ли правоохранители проводят расследование убийства Гандзюк.
4 ноября стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.
31 июля Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.