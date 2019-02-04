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ТСК стосовно вбивства Гандзюк готова до проміжного звіту

ТСК стосовно вбивства Гандзюк готова до проміжного звіту

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів планує звернутися до голови ВР Андрія Парубія щодо можливості найближчим часом озвучити проміжний звіт роботи ТСК. Про це повідомив голова ТСК, народний депутат України Борислав Береза, передає УНН.

"4 лютого буду присутній на засіданні погоджувальної ради, як заступник голови комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції. Після свого виступу від комітету я буду звертатися, як голова ТСК, до голови ВРУ Андрія Парубія про можливість озвучити в найближчий час проміжний звіт ТСК з розслідування вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів. Також буду просити про продовження терміну роботи ТСК", - повідомив він.

Зі слів Берези, за цю пропозицію одноголосно проголосували члени ТСК на останньому засіданні.

"Сподіваюсь, що ці пропозиції будуть підтримани", - додав нардеп.

Раніше Береза заявляв, що у ТСК щодо Гандзюк є напрацювання.

Нагадаємо, 6 листопада ВР створила ТСК, яка повинна з'ясувати, чи якісно правоохоронці проводять розслідування вбивства Гандзюк.

4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.

31 липня Гадзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.

Українські Національні Новини

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