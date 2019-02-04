ТСК стосовно вбивства Гандзюк готова до проміжного звіту

"4 лютого буду присутній на засіданні погоджувальної ради, як заступник голови комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції. Після свого виступу від комітету я буду звертатися, як голова ТСК, до голови ВРУ Андрія Парубія про можливість озвучити в найближчий час проміжний звіт ТСК з розслідування вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів. Також буду просити про продовження терміну роботи ТСК", - повідомив він.

Зі слів Берези, за цю пропозицію одноголосно проголосували члени ТСК на останньому засіданні.

"Сподіваюсь, що ці пропозиції будуть підтримани", - додав нардеп.

Раніше Береза заявляв, що у ТСК щодо Гандзюк є напрацювання.

Нагадаємо, 6 листопада ВР створила ТСК, яка повинна з'ясувати, чи якісно правоохоронці проводять розслідування вбивства Гандзюк.

4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.

31 липня Гадзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.