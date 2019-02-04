ВСК по убийству Гандзюк готова к промежуточному отчету
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов планирует обратиться к главе ВР Андрей Парубий о возможности в ближайшее время озвучить промежуточный отчет работы ВСК. Об этом сообщил председатель ВСК, народный депутат Украины Борислав Береза, передает УНН.
"4 февраля буду присутствовать на заседании согласительного совета, как заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. После своего выступления от комитета я буду обращаться, как председатель ВСК, к председателю ВРУ Андрею Парубию о возможности озвучить в ближайшее время промежуточный отчет ВСК по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов. Также буду просить о продлении срока работы ВСК", - сообщил он.
По словам Березы, за это предложение единогласно проголосовали члены ВСК на последнем заседании.
"Надеюсь, что эти предложения будут поддержаны", - добавил нардеп.
Ранее Береза заявлял, что у ВСК по Гандзюк есть наработки.
Напомним, 6 ноября ВР создала ВСК, которая должна выяснить, качественно ли правоохранители проводят расследование убийства Гандзюк.
4 ноября стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.
31 июля Гадзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.