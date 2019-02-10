"Хто замовив Катю Гандзюк?": Мангера виключили з членів партії

Зазначається, що пізно ввечері 9 лютого відповідне рішення було ухвалене на засіданні Бюро партії напередодні.

"Тим же рішенням Бюро рекомендувало Мангеру залишити посаду голови Херсонської обласної ради", - йдеться у повідомленні.

Раніше Мангер заявив, що призупиняє членство в партії на час розслідування справи Катерини Гандзюк.

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Нагадаємо, 28 січня, під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заслухали Віктора Гандзюка, батька загиблої Катерини Гандзюк. Під час виступу він назвав імовірних замовників убивства активістки, серед яких були імена кримінального авторитета Олексія Левіна (Москал), який, за словами батька, співпрацює з головою Херсонської облради Мангером та головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим та його заступником Євгеном Рищуком.

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Як повідомляв УНН, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку у Херсоні, внаслідок чого опіками було уражено 30% її тіла.

4 листопада 2018 року, після трьох місяців лікування, активістка померла.