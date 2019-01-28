На засіданні ТСК заслухали батька Гандзюк та матір Ноздровської

Береза повідомив, що сьогодні відбулось чергове засідання ТСК під його головуванням. Провели слухання та попереднє обговорення проміжного звіту.

"Заслухали Віктора Гандзюка, батька загиблої Катерини Гандзюк та Катерину Дуняк, матір вбитої Ірини Ноздровської. Кажу відверто, дуже важко чути слова людей, які втратили своїх дітей. Біль, суцільний концентрований біль. І наше співчуття, на жаль, не може їм допомогти. На превеликий жаль... Також заслухали адвокатів родини Ноздровської", - повідомив нардеп.

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За його словами, наступне засідання відбудеться 5 лютого та пройде у закритому режимі.

"На ньому буде остаточно затвержений проміжний звіт ТСК. Сподіваюсь, що я зможу відзвітувати вже 6 лютого, про що я буду просити погоджувальній раді у понеділок 4 лютого. Маю надію, що зразу після проміжного звіту ВР продовжить роботу ТСК ще на 3 місяці", - додав він.

Нагадаємо, у Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо розслідування вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших громадських активістів є напрацювання, проте вони закриті для громадськості.