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На заседании ВСК заслушали отца Гандзюк и мать Ноздровской

На заседании ВСК заслушали отца Гандзюк и мать Ноздровской

Киев  •  УНН

 • 9631 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Сегодня во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады заслушали Виктора Гандзюка, отца погибшей Екатерины Гандзюк и Екатерину Дуняк, мать убитой Ирины Ноздровской. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Борислав Береза, передает УНН.

Береза сообщил, что сегодня состоялось очередное заседание ВСК под его председательством. Провели слушания и предварительное обсуждение промежуточного отчета.

"Было заслушано Виктора Гандзюка, отца погибшей Екатерины Гандзюк и Екатерину Дуняк, мать убитой Ирины Ноздровской. Говорю откровенно, очень трудно слышать слова людей, которые потеряли своих детей. Боль, сплошная концентрированная боль. И наше сочувствие, к сожалению, не может им помочь. К сожалению ... Также заслушали адвокатов семьи Ноздровской", - сообщил нардеп.

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По его словам, следующее заседание состоится 5 февраля и пройдет в закрытом режиме.

"На нем будет окончательно утвержден промежуточный отчет ВСК. Надеюсь, что я смогу отчитаться уже 6 февраля, о чем я буду просить согласительный совет в понедельник 4 февраля. Надеюсь, что сразу после промежуточного отчета ВР продолжит работу ВСК еще на 3 месяца", - добавил он.

Напомним, у Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других общественных активистов есть наработки, однако они закрыты для общественности.

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