Кто в ООН не проголосовал за резолюцию по Крыму: полный список

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Третий комитет Генассамблеи ООН в четверг, 15 ноября, одобрил предложенную Украиной резолюцию, осуждающую зафиксированные на территории оккупированного Крыма нарушения прав человека и незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления в регионе. Документ поддержали 67 делегаций, против проголосовали 26. Полный список делегаций, голосовавших против украинской резолюции, обнародован в микроблоге в Twitter постоянного представительства Украины в ООН, прередае УНН.

"Государства, которые голосовали против украинской резолюции: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве", - говорится в сообщении.

Отметим, что поддержали проект резолюции голосами "за" такие страны, как Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Венгрия, Израиль, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Молдова, Щвеция, Турция, США и многие другие.

Отметим, во время заседания воздержались от голосования 82 делегации.

Как сообщал УНН, при этом заместитель постпреда РФ при ООН заявил, что Киеву не удастся "наказать" аннексированный Крым "за выбор в пользу России".

Добавим, резолюция содержит положения о судьбе украинских политзаключенных Кремля.

Государства, которые голосовали ПРОТИВ украинской резолюции:

Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан Венесуэла, Зимбабве pic.twitter.com/Yt3tTNdqUe

- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 15 ноября 2018 г.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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