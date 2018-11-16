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Заступник постпреда РФ при ООН заявив: Києву не вдасться покарати Крим за вибір на користь Росії

Заступник постпреда РФ при ООН заявив: Києву не вдасться покарати Крим за вибір на користь Росії

Київ • УНН

 • 10826 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Російський дипломат заявив, що нібито “київський режим” не зможе покарати жителів Криму за “їх вибір” на користь “приєднання” до Росії. Повідомляє УНН з посиланням на заяву заступника постійного представник Росії при ООН Геннадія Кузьміна, виступ якого на засіданні третього комітету Генасамблеї ООН за запропонованою Україною резолюцією по ситуації з правами людини в Криму і Севастополі цитує агентство ТАРС.

“Автори (резолюції) наполегливо намагаються представити ситуацію в Криму як якийсь збройний конфлікт, оперуючи термінами „анексія“, „окупація“, — зазначив він. — Судячи з цієї термінології, Україна ось уже чотири роки веде безкомпромісну війну з Росією. Ось тільки Росія на цю війну так і не з’явилася, ніхто в Росії не збирається ворогувати з близьким по крові українським народом. Покарати населення Криму за його вибір на користь Росії не вийде”.

Нагадуємо, третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив запропоновану Україною резолюцію, яка засуджує зафіксовані на території окупованого Криму порушення прав людини і незаконне встановлення РФ законів, юрисдикції і управління в регіоні. Документ, запропонований Україною, в поточному році підтримали 67 делегацій. Проти нього проголосували 26 делегацій, включаючи Росію, Білорусь, Китай, Індію, Сербію, Сирію і ПАР, ще 87 країн утрималися.

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