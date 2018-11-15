Комітет Генасамблеї ООН прийняв резолюцію, яка засуджує порушення прав людини в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив запропоновану Україною резолюцію, яка засуджує зафіксовані на території окупованого Криму порушення прав людини і незаконне встановлення РФ законів, юрисдикції і управління в регіоні, інформує УНН з посиланням на матеріали постійного представництва України при ООН.
Документ, запропонований Україною, в поточному році підтримали 67 делегацій. Проти нього проголосували 26 делегацій, включаючи Росію, Білорусь, Китай, Індію, Сербію, Сирію і ПАР, ще 87 країн утрималися.
Голова Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці у Twitter зазначив, що: “3й Комітет ГА ООН ухвалив резолюцію щодо прав людини у Криму. Вперше перелічені імена українських політичних бранців Кремля. Ця резолюція про українців, яких Росії не вдається поставити на коліна, і яких підтримує демократичний цивілізований світ”.
Варто додати, що прем’єр-міністра Чехії Андрія Бабіша відправляють у відставку через нові подробиці в “кримському скандалі”. Відповідна резолюція була прийнята у четвер, 15 листопада. Також, міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек сказав, що українська сторона ще не зв’язувалась з ним щодо цього інциденту.
#BREAKING: Профільний комітет Генеральної Асамблеї ООН схвалив ініційовану Україною резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна».
✅За - 67, ❌проти - 26. Основні положення резолюції ⤵️ pic.twitter.com/tb0INxA0sB