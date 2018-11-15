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Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию, осуждающую нарушение прав человека в Крыму

Киев  •  УНН

 • 12845 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Украиной резолюцию, осуждающую зафиксированные на территории оккупированного Крыма нарушения прав человека и незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления в регионе, передает УНН со ссылкой на материалы постоянного представительства Украины при ООН.

Документ, предложенный Украиной, в текущем году поддержали 67 делегаций. Против него проголосовали 26 делегаций, включая Россию, Беларусь, Китай, Индию, Сербию, Сирию и ЮАР, еще 87 стран воздержались.

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter отметил, что: “3й Комитет ГА ООН принял резолюцию по правам человека в Крыму. Впервые перечисленные имена украинских политических пленников Кремля. Эта резолюция о украинцах, которых России не удается поставить на колени, и которых поддерживает демократический цивилизованный мир”.

Стоит добавить, что премьер-министр Чехии Андрея Бабиша отправляют в отставку из-за новых подробностей в “крымском скандале”. Соответствующая резолюция была принята в четверг, 15 ноября. Также, министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек сказал, что украинская сторона еще не связывалась с ним по этому инциденту.

#BREAKING : Профильный комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил инициированную Украиной резолюцию “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь, Украина”.

✅За — 67, ❌проты — 26. Основные положения резолюции ⤵️ pic.twitter.com/tb0INxA0sB

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 15 ноября 2018

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