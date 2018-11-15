Україна не зверталась до МЗС Чехії щодо "кримського скандалу"

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша відправляють у відставку через нові подробиці в "кримському скандалі". Відповідна резолюція була прийнята у четвер, 15 листопада. Також, міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек сказав, що українська сторона ще не зв'язувалась з ним щодо цього інциденту.  Про це повідомляє УНН із посиланням на Novinky.

"Сенат вважає неприйнятним участь Андрія Бабіша в уряді Чеської Республіки до завершення розслідування підозр у фінансових махінаціях у справі "Гніздо лелеки", – йдеться в резолюції.

При голосуванні за резолюцію її підтримала партія соціал-демократів, яка входить в коаліцію з партією прем'єра.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент Чехії заявив, що скандал навколо Бабіша не створює загрозу уряду країни

Також, міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек сказав, що перебування сина глави уряду в анексованому Криму є неправильним.

"Українська сторона ще зі мною не спілкувалася, і я сам хочу отримати матеріали. Я хочу зв'язатися з російською і українською сторонами, хочу мати докладні дані. Чеська Республіка та її уряд не схвалюють, не визнають і не підтримують анексію Криму", – сказав він в чеському виданні eurozpravy.cz.

Як раніше повідомляв УНН, в Чехії вже обговорювався процес відправки прем'єр-міністра Чехії у відставку відповідно до словацької моделі.

Нагадаємо, в Чехії розвивається політичний скандал після того, як син прем'єра Чехії Андрій Бабіш-молодший заявив, що його насильно утримують в окупованому Криму охоронці батька.

Після чого, прем'єр-міністр Чеської Республіки повідомив, що його син психічнохворий та знаходиться у Швейцарії. 

Однак "охоронець" сина прем'єра Чехії дав інтерв'ю чеському виданню, де розповів як вони з сином Бабіша-старшого їздили в Крим, та назвав анексований Крим частиною Росії.

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