Україна не зверталась до МЗС Чехії щодо "кримського скандалу"

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша відправляють у відставку через нові подробиці в "кримському скандалі". Відповідна резолюція була прийнята у четвер, 15 листопада. Також, міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек сказав, що українська сторона ще не зв'язувалась з ним щодо цього інциденту. Про це повідомляє УНН із посиланням на Novinky.