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Украина не обращалась в МИД Чехии в отношении "крымского скандала"

Киев  •  УНН

 • 9055 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша отправляют в отставку из-за новых подробностей в "крымском скандале". Соответствующая резолюция была принята в четверг, 15 ноября. Также, министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек сказал, что украинская сторона еще не связывалась с ним по этому инциденту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Novinky.

"Сенат считает неприемлемым участие Андрея Бабиша в правительстве Чешской Республики до завершения расследования подозрений в финансовых махинациях по делу "Гнездо аиста", - об эотм идет речь в резолюции.

При голосовании за резолюцию ее поддержала партия социал-демократов, которая входит в коалицию с партией премьера.

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Также, министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек сказал, что пребывание сына главы правительства в аннексированом Крыму неправильно.

"Украинская сторона еще со мной не связывалась, и я сам хочу получить материалы дела. Я хочу связаться с российской и украинской сторонами, хочу иметь подробные данные. Чешская Республика и ее правительство не одобряют, не признают и не поддерживают аннексию Крыма", - сказал он в чешском издательстве eurozpravy.cz.

Как ранее сообщал УНН, в Чехии уже обсуждался процесс отправки премьер-министра Чехии в отставку в соответствии со словацкой моделью.

Напомним, в Чехии развивается политический скандал после того, как сын премьера Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что его насильно удерживают в оккупированном Крыму охранники отца.

После чего, премьер-министр Чехии сообщил, что его сын душевнобольной и находится в Швейцарии.

Однако "охранник" сына премьера Чехии дал интервью чешскому изданию, где рассказал, как они с сыном Бабиша-старшего ездили в Крым, и назвал аннексирован Крым частью России .

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