Украина не обращалась в МИД Чехии в отношении "крымского скандала"

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша отправляют в отставку из-за новых подробностей в "крымском скандале". Соответствующая резолюция была принята в четверг, 15 ноября. Также, министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек сказал, что украинская сторона еще не связывалась с ним по этому инциденту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Novinky.