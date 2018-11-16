Заместитель постпреда РФ при ООН заявил: Киеву не удастся наказать Крым за выбор в пользу России
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Российский дипломат заявил, что якобы “киевский режим” не сможет наказать жителей Крыма за “их выбор” в пользу “присоединения” к России. Сообщает УНН со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя России при ООН Геннадия Кузьмина, выступление которого на заседании третьего комитета Генассамблеи ООН по предложенной Украиной резолюции по ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе цитирует агентство ТАСС.
“Авторы (резолюции) упорно стараются представить ситуацию в Крыму как некий вооруженный конфликт, оперируя терминами „аннексия“, „оккупация“, — отметил он. — Судя по этой терминологии, Украина вот уже четыре года ведет бескомпромиссную войну с Россией. Вот только Россия на эту войну так и не явилась, никто в России не собирается враждовать с близким по крови украинским народом. Наказать население Крыма за его выбор в пользу России не получится”.
Напоминаем, третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Украиной резолюцию, осуждающую зафиксированные на территории оккупированного Крыма нарушения прав человека и незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления в регионе. Документ, предложенный Украиной, в текущем году поддержали 67 делегаций. Против него проголосовали 26 делегаций, включая Россию, Беларусь, Китай, Индию, Сербию, Сирию и ЮАР, еще 87 стран воздержались.