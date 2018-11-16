Хто в ООН не проголосував за резолюцію щодо Криму: повний список

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Третій комітет Генасамблеї ООН у четвер, 15 листопада, схвалив запропоновану Україною резолюцію, яка засуджує зафіксовані на території окупованого Криму порушення прав людини і незаконне встановлення РФ законів, юрисдикції і управління в регіоні. Документ підтримали 67 делегацій, проти проголосували 26. Повний список делегацій, що голосували проти української резолюції, оприлюднено у мікроблозі у Twitter постійного представництва України в ООН, прередає УНН.

"Держави, які голосували проти української резолюції: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, РФ, Сербія, ПАР, Південний Судан, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що підтримали проект резолюції голосами "за" такі країни, як Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Угорщина, Ізраїль, Італія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Молдова, Щвеція, Туреччина, США та багато інших.

Зазначимо, під час засідання утримались від голосування 82 делегації.

Як повідомляв УНН, при цьому заступник постпреда РФ при ООН заявив, що Києву не вдасться "покарати" анексований Крим  "за вибір на користь Росії".

Додамо, резолюція містить положення про долю українських політичних в’язнів Кремля.

Держави, які голосували ПРОТИ української резолюції:

Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, РФ, Сербія, ПАР, Південний Судан, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве pic.twitter.com/Yt3tTNdqUe

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 15 ноября 2018 г.

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