Христианский городок на Западном берегу реки Иордан, молится за мир в Газе

Израильско-хамасская война продолжается, поэтому в центре палестинских христиан, проживающих в общинах на Западном берегу реки Иордан, вместо сказочных огней и праздничного рынка, воцарилась тишина. В этом году члены христианской общины молятся за мир и оплакивают погибших, передает УНН со ссылкой на France24.

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На улицах Забабде, палестинского городка вблизи Дженина, где большинство населения состоит из христиан, сейчас царит необычная тишина.

Как мы можем праздновать? Люди не чувствуют праздника - они потеряли друзей и родственников в Газе - сказала 76-летняя Назерия Юсеф Деаби.

Женщина всю жизнь прожила в Забабде и, как отмечается, никогда не знала такой мрачной атмосферы.

На тихих улицах Забабде магазин рождественских украшений Габи Хадара наполнен непроданными праздничными товарами - мишурой, полными коробками безделушек и более 20 пластиковых елок.

В этом году не куплено ни одного дерева. 55-летний англиканский христианин сейчас в долгах и не может платить арендную плату. Ему пришлось сказать своим детям, чтобы они не ждали больших подарков.

Мой 16-летний сын понимает. Он сказал мне, что ему не нужны новые кроссовки на это Рождество - он может обойтись старыми - сказал Хадар.

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Несмотря на обстоятельства. обстоятельства, некоторые богослужения состоялись, - 50-летний отец Элиас Таббан возглавил торжественную мессу в католической церкви Видвидин.

Сотни палестинских христиан стояли на скамьях и пели, демонстрируя единство, в то время как стволы ладана поднимались над церковью.

Праздник Рождества был омрачен "грохотом оружия" в Газе, о чем говорил Папа Франциск в Мессе, которая состоялась в базилике Святого Петра в Ватикане, вспоминая также затяжную войну России против Украины.

Напомним,

Папа Римский Франциск уже подписал заявление об отставке, которое будет использовано в случае, если проблемы со здоровьем помешают ему выполнять свои обязанности.

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