Вифлеем отказался проводить торжества к Рождеству из-за войны в секторе Газа

Празднование Рождества в городе на Западном берегу реки Иордан, который, по христианской традиции, был местом рождения Иисуса Христа, отменили в знак солидарности с Газой, сообщает euronews, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что религиозные власти в Вифлееме в этом году отказались от каких-либо празднований в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа.

Мы отменили все. Мы отменили рождественскую ярмарку, рождественские колядки, мероприятия для детей, потому что в Вифлееме такое ощущение, что мы в трауре - сказала мэр города.

На Вифлеемской площади Ясла, где обычно стоит елка, торжественно открыли инсталляцию под названием "Рождество под завалами". Статуя изображает фигуры Рождества среди остатков разрушенного здания.

Напомним,

Под заседание правительства представители "Пласта" передали в Кабинет министров Украины Вифлеемский огонь.

В Австрии усиливают меры антитеррористической безопасности к Рождеству