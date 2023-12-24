В Австрии усиливают меры антитеррористической безопасности к Рождеству

Полиция Австрии сообщила об усилении мер антитеррористической безопасности из-за повышенной угрозы терактов в рождественские праздники. Соответствующая публикация появилась на сайте ведомства, передает УНН.

Поскольку по всей Европе слышатся призывы к нападениям на рождественские мероприятия - особенно в районе 24 декабря - органы безопасности усилили соответствующие меры защиты в общественных местах в Вене и федеральных землях сообщили в ведомстве.

15 марта полиция Вены усилила охрану из-за сообщения об угрозе теракта. Отмечается, что в полицию поступили неконкретные сообщения о возможном нападении на церкви, после чего численность полицейских нарядов со специальным оборудованием на улицах города была увеличена.

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