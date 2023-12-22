Чешское правительство объявило государственный траур в память о жертвах стрельбы в Карловом университете

В Чехии в субботу, 23 декабря, будет день национального траура в память о жертвах трагической стрельбы на факультете искусств Карлова университета в Праге. По последним сообщениям, четырнадцать человек были застрелены студентом факультета искусств, двадцати четырехлетним Дэвидом К. Кроме погибших, в результате массового убийства десятки людей получили ранения. Полиция сейчас работает с версией, что нападавший также стоит за убийством в лесу Клановице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deník N.

Детали

На экстренном заседании чешского правительства в четверг, 21 декабря, было принято решение объявить государственный траур в память о жертвах стрелка в помещении факультета искусств в Пражском университете. Премьер-министр Чехии Петр Фиала также призвал граждан почтить минутой молчания в день государственного траура память жертв трагедии.

Сегодня вечером правительство провело экстренное заседание в связи с жестоким преступлением, совершенным сегодня на факультете искусств Карлова университета в Праге. Я хотел бы еще раз выразить свои искренние соболезнования семьям и близким всех жертв и пожелать всем раненым скорейшего выздоровления. Мы все шокированы сегодняшним ужасным актом. Мы объявляем субботу 23 декабря днем национального траура в память о жертвах этого нападения. Мы также призываем всех граждан Чешской Республики почтить минутой молчания память жертв 23 декабря в 12 часов дня - сообщил Фиала на платформе X.

По последним данным полиции, во время нападения в четверг вооруженный нападающий непосредственно убил по меньшей мере четырнадцать человек, один человек погиб, упав со здания при попытке скрыться. Затем злоумышленник покончил с собой.

Полиция работает с версией, что подозреваемым является 24-летний Давид К., студент факультета из города Гостоунь в Центральной Чехии, который якобы также убил своего отца перед перед отъездом в Прагу. Кроме того, полиция проверяет возможность того, что мужчина также является исполнителем двойного убийства в Клановицком лесу, в котором, по данным СМИ, погибли тридцатидвухлетний мужчина и его двухмесячная дочь шесть дней назад.

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