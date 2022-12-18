Папа Римський підписав заяву про відставку у разі погіршення здоров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Папа Римський Франциск вже підписав заяву про відставку, яка буде використана у випадку, якщо проблеми зі здоров’ям завадять йому виконувати свої обов’язки. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Associated Press.
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"Я вже підписав свою відмову. Я підписав це і сказав: якщо я стану хворим із медичних причин чи будь-яких інших - ось моя відставка", - сказав Папа Римський.
Деталі
Франциск передав записку кардиналу Тарчізіо Бертоне, який тоді був державним секретарем Ватикану.
Папа Римський, якому 17 грудня виповнилося 86 років, у 2021 році переніс операцію, щоб усунути звуження кишечника. Також він страждав від болю в колінах, через який протягом кількох місяців він користувався інвалідним візком. Останнім часом він все частіше використовує тростину замість інвалідного візка, щоб пересуватися в громадських місцях.
Доповнення
Голова Католицької церкви Папа Римський Франциск в інтерв'ю іспанській газеті ABC назвав війну росії проти України "глобальною", яка не завершиться найближчим часом.