Папа Римский подписал заявление об отставке в случае ухудшения здоровья
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Папа Римский Франциск уже подписал заявление об отставке, которое будет использовано в случае, если проблемы со здоровьем помешают ему выполнять свои обязанности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Associated Press.
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"Я уже подписал свой отказ. Я подписал это и сказал: если я стану больным по медицинским причинам или любым другим - вот моя отставка", - сказал Папа Римский.
Детали
Отмечается, что Франциск передал записку кардиналу Тарчизио Бертоне, который тогда являлся государственным секретарем Ватикана.
Папа Римский, которому 17 декабря исполнилось 86 лет, в 2021 году перенес операцию, чтобы устранить сужение кишечника. Также он страдал от боли в коленях, из-за которой в течение нескольких месяцев он пользовался инвалидной коляской. В последнее время он все чаще использует трость вместо инвалидной коляски, чтобы передвигаться в общественных местах.
Дополнение
Глава Католической церкви Папа Римский Франциск в интервью испанской газете ABC назвал войну россии против Украины "глобальной", которая не завершится в ближайшее время.