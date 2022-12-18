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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 17079 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Папа Римський не вірить, що війна в Україні незабаром завершиться

Папа Римський не вірить, що війна в Україні незабаром завершиться

Київ • УНН

 • 594583 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Голова Католицької церкви Папа Римський Франциск в інтерв'ю іспанській газеті ABC назвав війну росії проти України "глобальною", яка не завершиться найближчим часом, передає УНН.

Цитата

"Я не бачу кінця найближчим часом, тому що це глобальна війна. Не забуватимемо про це. Багато рук мішають казан війни. Це глобально. Я думаю, що війну починають, коли імперія починає слабшати. І коли є зброя, яку потрібно використовувати, випробовувати та продавати. На карту поставлено дуже багато", – сказав понтифік.

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Папа Римський закликав людей святкувати Різдво скромніше та жертвувати заощадження Україні.

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