Папа Римський не вірить, що війна в Україні незабаром завершиться
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Голова Католицької церкви Папа Римський Франциск в інтерв'ю іспанській газеті ABC назвав війну росії проти України "глобальною", яка не завершиться найближчим часом, передає УНН.
Цитата
"Я не бачу кінця найближчим часом, тому що це глобальна війна. Не забуватимемо про це. Багато рук мішають казан війни. Це глобально. Я думаю, що війну починають, коли імперія починає слабшати. І коли є зброя, яку потрібно використовувати, випробовувати та продавати. На карту поставлено дуже багато", – сказав понтифік.
Нагадаємо
Папа Римський закликав людей святкувати Різдво скромніше та жертвувати заощадження Україні.