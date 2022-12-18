Папа Римский не верит, что война в Украине скоро закончится

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"Я не вижу конца в ближайшее время, потому что это глобальная война. Не будем забывать об этом. Много рук мешают котел войны. Это глобально. Я думаю, что войну начинают, когда империя начинает ослабевать. И когда есть оружие, которое нужно использовать, испытывать и продавать. На карту поставлено очень много", – сказал понтифик.

Напомним

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