Папа Римський закликав святкувати Різдво скромніше та жертвувати Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Папа Римський Франциск закликав людей святкувати Різдво скромніше та жертвувати заощадження в Україну, пише УНН з посиланням на Vatican News.
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Очільник Католицької церкви під час загальної аудієнції у Ватикані заявив, що витрати на святкування цього року можна скоротити, а більш скромне Різдво можна відзначити зі скромнішими подарунками.
Цитата
"Браття і сестри, кажу вам, що в Україні багато страждань, багато, багато… І я хотів би дещо звернути увагу на Різдво, що наближається, на святкування. Святкувати Різдво, влаштовувати свято – прекрасно. Але знизімо трохи рівень так званих видатків на Різдво, проведімо скромніше Різдво, зі скромнішими подарунками. А заощаджене відправмо українському народові, який цього потребує. Там великі страждання, там голодують і страждають від холоду", - зазначив понтифік.
Папа щотижня молиться за українців і закликав зробити на їхню адресу "конкретний жест".
Нагадаємо
Папа Франциск під час публічної молитви заплакав, згадавши про страждання українців.