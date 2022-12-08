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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Папа Франциск під час публічної молитви заплакав, згадавши про страждання українців

Папа Франциск під час публічної молитви заплакав, згадавши про страждання українців

Київ • УНН

 • 901595 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Папа римський Франциск під час молитви Богородиці у Ватикані заплакав, згадавши про страждання українців, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

"Пречиста діво, сьогодні я хотів би піднести тобі подяку українців", - почав папа Франциск, але не зміг продовжити через сльози, що підступили.

"Натомість я знову несу благання людей, старих, батьків і матерів, молодих людей цієї закатованої країни, яка так багато страждає", - закінчив він через деякий час.

Додамо

Папа римський Франциск вже неодноразово висловлювався про війну в Україні. У своїй останній заяві, 29 листопада, він сказав, що "найжорстокішими" солдатами в нинішній війні є "ті з Росії, які не дотримуються російської традиції - як чеченці, буряти і таке інше". Це викликало обурену реакцію у росії як у прибічників, і у противників війни.

Наприкінці серпня Франциск згадав загибель пропагандистки дарії дугіної, дочки "ідеолога російського світу" олександра дугіна, як приклад божевілля війни, що викликало обурення вже в Україні.

25 лютого, через день після вторгнення Росії в Україну, Папа раптово особисто відвідав посольство рф у Ватикані, щоб просити Росію припинити агресію.

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