Папа Франциск во время публичной молитвы заплакал, вспомнив о страданиях украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Папа римский Франциск во время молитвы Богородице в Ватикане заплакал, вспомнив о страданиях украинцев, передает УНН со ссылкой на BBC.
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"Пречистая дева, сегодня я хотел бы преподнести тебе благодарность украинцев", - начал папа Франциск, но не смог продолжить из-за подступивших слез.
"Вместо этого я снова несу мольбы людей, стариков, родителей и матерей, молодых людей этой замученной страны, которая так много страдает", - закончил он через некоторое время.
Добавим
Папа римский Франциск уже неоднократно высказывался о войне в Украине. В своем последнем заявлении, 29 ноября, он сказал, что "жесточайшими" солдатами в нынешней войне являются "те из россии, которые не придерживаются российской традиции - как чеченцы, буряты и прочее". Это вызвало возмущенную реакцию у россии как у сторонников, так и у противников войны.
В конце августа Франциск вспомнил гибель пропагандистки дарии дугиной, дочери "идеолога русского мира" александра дугина, как пример безумия войны, что вызвало возмущение уже в Украине.
25 февраля, через день после вторжения россии в Украину, Папа внезапно лично посетил посольство россии в Ватикане, чтобы просить россию прекратить агрессию.