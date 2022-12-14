Папа Римский призвал праздновать Рождество скромнее и жертвовать Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Папа Римский Франциск призвал людей праздновать Рождество скромнее и жертвовать сбережения Украине, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.
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Глава Католической церкви во время всеобщей аудиенции в Ватикане заявил, что расходы на празднование в этом году можно сократить, а более скромное Рождество можно отметить со скромными подарками.
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"Братья и сестры, говорю вам, что в Украине много страданий, много, много… И я хотел бы кое-что обратить внимание на приближающееся Рождество, на празднование. Праздновать Рождество, устраивать праздник – прекрасно. Снизим немного уровень так называемых расходов на Рождество, проведем скромнее Рождество, со скромными подарками. А сэкономленное отправим украинскому народу, который в этом нуждается. Там большие страдания, там голодают и страдают от холода", - отметил понтифик.
Папа еженедельно молится за украинцев и призвал сделать в их адрес "конкретный жест".
Напомним
Папа Франциск во время публичной молитвы заплакал, вспомнив о страданиях украинцев.