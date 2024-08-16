Хорватия возобновит обязательную военную службу с 1 января 2025 года

В связи с «напряженной ситуацией» в Европе, в Хорватии начнется обязательная военная служба 1 января следующего года, сообщил министр обороны Хорватии Иван Анушич.

Пишет УНН со ссылкой на информпортал Kroativ и RTL.

Детали

Министр обороны Хорватии Иван Анушич сообщил новые подробности о введении военной службы: с 1 января 2025 года Хорватия снова вводит призыв на военную службу. Соответственно те, кто соответствует требованиям, должны будут пройти 2 месяца обучения с армией.

Срок продлится два месяца, он начнется с 1 января 2025 года...Мы повысили зарплаты солдатам, унтер-офицерам и офицерам, их материальные права не только через личный доход, но и через суточные - сказал министр Анушич.

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По словам главы оборонного ведомства Хорватии, сейчас речь идет об оснащении и модернизации Вооруженных Сил.

Мы их организовываем так, как от нас ожидают и как мы договорились с нашими союзниками по НАТО и верхушкой НАТО. Я думаю, что у нас будет намного лучше, сильнее и лучше имидж Вооруженных Сил, чем раньше - сказал Анушич.

При этом чиновник отметил, что в вопросе оснащения Вооруженных сил не будет места для экономии.

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Это позиция правительства, потому что те безопасностные обстоятельства, в которых мы оказались, не позволяют нам сэкономить на этом - заявил Анушич.

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