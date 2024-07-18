Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем обсудил вопросы безопасности и развитие двусторонних отношений. Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, передает УНН.

Во время встречи с Президентом Сербии Александром Вучичем обсудили вопросы безопасности и развитие двусторонних отношений. Благодарен за участие Сербии в первом Глобальном саммите мира и присоединение к Совместному коммюнике - написал Зеленский.

Также он указал, что Украина ценит финансовую и гуманитарную помощь от Сербии.

Напомним

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич признал, что продавал боеприпасы западным странам Запада, которые могут передавать их Украине, впрочем замечает, что это не сербский вклад одной из воюющих сторон.