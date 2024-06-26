Прем'єр Сербії захистив продаж боєприпасів Заходу після повідомлень, що вони можуть йти в Україну

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевіч визнав, що продавав боєприпаси західним країнам Заходу, які можуть передавати їх Україні, утім зауважує, що це не сербський внесок одній із воюючих сторін. Про це він сказав в інтерв'ю AFP, пише УНН.

Деталі

У нещодавньому інтерв'ю, опублікованому Financial Times, прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевіч визнав, що країна продала західним країнам боєприпаси на сотні мільйонів євро, які, ймовірно, були відправлені в Україну, щоби допомогти відбити вторгнення російських військ.

Сербія продала західним країнам боєприпасів на 800 млн євро, які потім опинилися в Україні - ЗМІ

Згідно зі звітом, Сербія експортувала боєприпаси, які потрапили в Україну через третіх осіб, на суму близько 800 мільйонів євро, і ця цифра, за словами Вучевича, багато в чому точна.

"Це не сербський внесок одній із воюючих сторін", - наполягав Вучевич.

"Я не хочу перешкоджати компаніям продавати наші боєприпаси до Іспанії, Чехії, США... тому що для нас не заборонено і не аморально виробляти зброю та боєприпаси, які, на жаль, також використовуються, де війна", - сказав він.

Доповнення

Сербія є рідкісним винятком у Європі після того, як Белград відмовився приєднатися до санкцій проти росії після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Сербія багато років покладалася на підтримку кремля і Пекіна, щоб перешкодити ООН визнати Косово як незалежну державу, зазначає видання.