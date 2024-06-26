Премьер Сербии защитил продажу боеприпасов Западу после сообщений, что они могут идти в Украину

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич признал, что страна продавала боеприпасы западным странам, которые могут передавать их Украине, впрочем замечает, что это не сербский вклад одной из воюющих сторон. Об этом он сказал в интервью AFP, пишет УНН.

Детали

В недавнем интервью, опубликованном Financial Times, премьер-министр Сербии Милош Вучевич признал, что страна продала западным странам боеприпасы на сотни миллионов евро, которые, вероятно, были отправлены в Украину, чтобы помочь отразить вторжение российских войск.

Сербия продала западным странам боеприпасов на 800 млн евро, которые затем оказались в Украине - СМИ

Согласно отчету, Сербия экспортировала боеприпасы, которые попали в Украину через третьих лиц, на сумму около 800 миллионов евро, и эта цифра, по словам Вучевича, во многом точна.

"Это не сербский вклад одной из воюющих сторон", - настаивал Вучевич.

"Я не хочу препятствовать компаниям продавать наши боеприпасы в Испанию, Чехию, США... потому что для нас не запрещено и не аморально производить оружие и боеприпасы, которые, к сожалению, также используются, где война", - указал он.

Дополнение

Сербия является редким исключением в Европе после того, как Белград отказался присоединиться к санкциям против россии после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Сербия много лет полагалась на поддержку кремля и Пекина, чтобы помешать ООН признать Косово как независимое государство, отмечает издание.