Хищение более 11 млн грн УЗ: экс-главе "Укрзализныци" Кравцову сообщено о подозрении

Экс-главе "Укрзализныци" Евгению Кравцову было сообщено о подозрении по делу о завладении 11,4 млн грн средств Укрзализныци. Об этом журналисту УНН стало известно из собственных источников.

Детали

27 февраля САП сообщало, что сообщено о подозрении 9 членам организованной группы, которых разоблачили на завладении 11,4 млн грн средств Укрзализныци.

Сегодня источники УНН уточнили, что в частности речь о бывшем главе "Укрзализныци" Евгении Кравцове.

Дополнение

Отмечается, что в 2018 году глава группы, предприниматель, решил установить контроль над товарно-денежными потоками Укрзализныци. Для этого он обратился к давним знакомым из числа представителей правительства и при их содействии добился назначения членов группы на руководящие должности в УЗ.

В 2018-2021 годах должностные лица "Укрзализныци" во исполнение указаний лидера группы обеспечили победу подконтрольной ему компании в тендере на закупку пневмоинструмента.

Продукцию поставили филиалам УЗ по завышенной стоимости, а размер переплаты составил 11,4 млн грн.