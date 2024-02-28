Хищение более 11 млн грн УЗ: экс-главе "Укрзализныци" Кравцову сообщено о подозрении
Киев • УНН
Бывшему руководителю "Укрзализныци" Евгению Кравцову сообщено о подозрении по делу о растрате 11,4 млн грн средств "Укрзализныци".
Экс-главе "Укрзализныци" Евгению Кравцову было сообщено о подозрении по делу о завладении 11,4 млн грн средств Укрзализныци. Об этом журналисту УНН стало известно из собственных источников.
Детали
27 февраля САП сообщало, что сообщено о подозрении 9 членам организованной группы, которых разоблачили на завладении 11,4 млн грн средств Укрзализныци.
Сегодня источники УНН уточнили, что в частности речь о бывшем главе "Укрзализныци" Евгении Кравцове.
Дополнение
Отмечается, что в 2018 году глава группы, предприниматель, решил установить контроль над товарно-денежными потоками Укрзализныци. Для этого он обратился к давним знакомым из числа представителей правительства и при их содействии добился назначения членов группы на руководящие должности в УЗ.
В 2018-2021 годах должностные лица "Укрзализныци" во исполнение указаний лидера группы обеспечили победу подконтрольной ему компании в тендере на закупку пневмоинструмента.
Продукцию поставили филиалам УЗ по завышенной стоимости, а размер переплаты составил 11,4 млн грн.
Хищение более 11 млн грн УЗ: экс-главе "Укрзализныци" Кравцову сообщено о подозрении
Бывшему руководителю "Укрзализныци" Евгению Кравцову сообщено о подозрении по делу о растрате 11,4 млн грн средств "Укрзализныци".
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