Розкрадання понад 11 млн грн УЗ: ексголові "Укрзалізниці" Кравцову повідомлено про підозру
Київ • УНН
Колишньому керівнику "Укрзалізниці" Євгену Кравцову повідомлено про підозру у справі про розтрату 11,4 млн грн коштів "Укрзалізниці".
Ексголові "Укрзалізниці" Євгену Кравцову було повідомлено про підозру у справі щодо заволодіння 11,4 млн грн коштів Укрзалізниці. Про це журналісту УНН стало відомо з власних джерел.
Деталі
27 лютого САП повідомляло, що повідомлено про підозру 9 членам організованої групи, яких викрили на заволодінні 11,4 млн грн коштів Укрзалізниці.
Сьогодні джерела УНН уточнили, що зокрема мова про колишнього голову "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.
Доповнення
Зазначається, що у 2018 році очільник групи, підприємець, вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками Укрзалізниці. Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в УЗ.
У 2018-2021 роках посадові особи "Укрзалізниці" на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту.
Продукцію поставили філіям УЗ за завищеною вартістю, а розмір переплати становив 11,4 млн грн.