«Хезболла» заявила о ракетном ударе по авиабазе в Израиле

«Хезболла» заявила о ракетном ударе по авиабазе на севере Израиля Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

В субботу «Хезболла» объявила об осуществлении ракетного обстрела авиабазы Рамат-Давид и аэропорта на севере Израиля.

По словам представителей группировки, были выпущены «десятки ракет» в ответ на недавние авиаудары израильских военных по территории Ливана.

Ізраїль завдав десятки авіаударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані