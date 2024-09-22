«Хезболла» заявила о ракетном ударе по авиабазе в Израиле
Киев • УНН
«Хезболла» объявила о ракетном обстреле авиабазы Рамат-Давид и аэропорта на севере Израиля. По словам группировки, были выпущены «десятки ракет» в ответ на недавние авиаудары израильских военных по Ливану.
«Хезболла» заявила о ракетном ударе по авиабазе на севере Израиля Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
В субботу «Хезболла» объявила об осуществлении ракетного обстрела авиабазы Рамат-Давид и аэропорта на севере Израиля.
По словам представителей группировки, были выпущены «десятки ракет» в ответ на недавние авиаудары израильских военных по территории Ливана.
Ізраїль завдав десятки авіаударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані21 сентября 2024, 21:19 • 7288 просмотров