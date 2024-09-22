"Хезболла" заявила про ракетний удар по авіабазі в Ізраїлі
Київ • УНН
"Хезболла" оголосила про ракетний обстріл авіабази Рамат-Давид та аеропорту на півночі Ізраїлю. За словами угруповання, було випущено "десятки ракет" у відповідь на нещодавні авіаудари ізраїльських військових по Лівану.
"Хезболла" заявила про ракетний удар по авіабазі на півночі Ізраїлю Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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У суботу "Хезболла" оголосила про здійснення ракетного обстрілу авіабази Рамат-Давид та аеропорту на півночі Ізраїлю.
За словами представників угруповання, було випущено "десятки ракет" у відповідь на нещодавні авіаудари ізраїльських військових по території Лівану.
Ізраїль завдав десятки авіаударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані22.09.24, 00:19 • 19905 переглядiв