Херсонщина снова под обстрелами: россияне ранили пожилых супругов

Утром, 24 января, оккупационные войска рф нанесли авиационный удар по Новобериславу, в результате чего пострадали супруги. Об этом заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Сегодня утром российская авиация ударила по Новобериславу. Пострадали супруги. У 58-летней женщины - взрывная травма, осколочные ранения руки и лица. У ее мужа, 59 лет, тоже диагностировали взрывную травму и контузию - резюмировал Прокудин.

По его словам, медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести. Сейчас им оказывается помощь.

Удар рф по Бериславу на Херсонщине: из-под завалов достали погибшего

Дополнение

Также известно, что утром оккупанты нанесли удар по Днепровскому району Херсона. В результате обстрела получил ранения 22-летний мужчина.

Напомним,

Херсонская область за прошедшие сутки подверглась 101 обстрелу российских войск. Ранее было известно о 4 погибших и 6 раненых людей на Херсонщине в результате атак рф.