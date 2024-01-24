Удар рф по Бериславу на Херсонщине: из-под завалов достали погибшего

В Бериславе Херсонской области утром 24 января из-под завалов одного из разрушенных в результате авиаудара рф дома достали тело погибшего мужчины. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

23 января около 19:30 армия рф нанесла авиационный удар по городу Берислав.

В результате атаки разрушены жилые дома. Из-под завалов одного из них утром 24 января достали тело 47-летнего погибшего мужчины - говорится в сообщении прокуратуры.

Под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Херсонская область за прошедшие сутки подверглась 101 обстрелу российских войск. Ранее было известно о 4 погибших и 6 раненых людей на Херсонщине в результате атак рф.