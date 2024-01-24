По Херсонщині росіяни випустили 524 снаряди: четверо загиблих та 6 поранених
Київ • УНН
Російські війська 101 раз атакували Херсонську область за добу, в результаті чого 4 людини загинули і 6 отримали поранення, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації. Російські військові обстріляли житлові квартали, дитячий садок і завод у Бериславі.
Херсонська область минулої доби зазнала 101 обстрілу російських військ, відомо про 4 загиблих та 6 поранених людей, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
За минулу добу противник здійснив 101 обстріл, випустивши 524 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 26 снарядів. (...) Через російську агресію 4 людини загинули, ще 6 - дістали поранення
російські військові, з його слів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області; дошкільний навчальний заклад й територію заводу у Бериславі.
росіяни з дрона атакували Берислав на Херсонщині: є постраждалий23.01.24, 11:58 • 23734 перегляди