По Херсонской области россияне выпустили 524 снаряда: четверо погибших и 6 раненых

Херсонская область за прошедшие сутки подверглась 101 обстрелу российских войск, известно о 4 погибших и 6 раненых людях, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 101 обстрел, выпустив 524 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 26 снарядов (...) Из-за российской агрессии 4 человека погибли, еще 6 - получили ранения - написал Прокудин в Telegram.

российские военные, по его словам, попали в жилые кварталы населенных пунктов области; дошкольное учебное заведение и территорию завода в Бериславе.

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