Удар рф по Бериславу на Херсонщині: з-під завалів дістали загиблого
Київ • УНН
В результаті авіаудару російської авіації по Бериславу Херсонської області загинув чоловік, тіло якого було знайдено під завалами зруйнованого будинку.
У Бериславі Херсонської області вранці 24 січня з-під завалів одного зі зруйнованих внаслідок авіаудару рф будинку дістали тіло загиблого чоловіка. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, пише УНН.
Деталі
23 січня близько 19:30 армія рф завдала авіаційний удар по місту Берислав.
Внаслідок атаки зруйновані житлові будинки. З-під завалів одного з них вранці 24 січня дістали тіло 47-річного загиблого чоловіка
За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Доповнення
Херсонська область минулої доби зазнала 101 обстрілу російських військ. Раніше було відомо про 4 загиблих та 6 поранених людей на Херсонщині внаслідок атак рф.