Війська рф атакували Херсон: поранено 22-річного чоловіка
Київ • УНН
російські війська обстріляли житлові квартали в Херсоні, в результаті чого було поранено 22-річного чоловіка. Чоловіка доправили до лікарні з осколковим пораненням лівої ноги.
Війська рф вчергове обстріляли житлові райони Херсона, внаслідок чого отримав поранення 22-річний чоловіків. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
Деталі
Близько години тому армія рф з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляла Дніпровський район Херсона. Внаслідок цієї ворожої атаки був поранений 22-річний чоловік
Наразі чоловік ушпиталений з уламковим пораненням лівої ноги. Мрочко зауважив, що під час обстрілу поранений перебував на вулиці.
Доповнення
У Бериславі Херсонської області вранці 24 січня з-під завалів одного зі зруйнованих внаслідок авіаудару рф будинку дістали тіло загиблого чоловіка.
Нагадаємо
Херсонська область минулої доби зазнала 101 обстрілу російських військ. Раніше було відомо про 4 загиблих та 6 поранених людей на Херсонщині внаслідок атак рф.