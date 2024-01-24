Войска рф атаковали Херсон: ранен 22-летний мужчина
Киев • УНН
российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсоне, в результате чего был ранен 22-летний мужчина. Мужчину доставили в больницу с осколочным ранением левой ноги.
Войска рф в очередной раз обстреляли жилые районы Херсона, в результате чего получил ранения 22-летний мужчин. Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
Около часа назад армия рф с временно оккупированного левобережья обстреляла Днепровский район Херсона. В результате этой вражеской атаки был ранен 22-летний мужчина
Сейчас мужчина госпитализирован с осколочным ранением левой ноги. Мрочко отметил, что во время обстрела раненый находился на улице.
Дополнение
В Бериславе Херсонской области утром 24 января из-под завалов одного из разрушенных в результате авиаудара рф дома достали тело погибшего мужчины.
Напомним,
Херсонская область за прошедшие сутки подверглась 101 обстрелу российских войск. Ранее было известно о 4 погибших и 6 раненых людей на Херсонщине в результате атак рф.
Войска рф атаковали Херсон: ранен 22-летний мужчина
российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсоне, в результате чего был ранен 22-летний мужчина. Мужчину доставили в больницу с осколочным ранением левой ноги.
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