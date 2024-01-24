Войска рф атаковали Херсон: ранен 22-летний мужчина

Войска рф в очередной раз обстреляли жилые районы Херсона, в результате чего получил ранения 22-летний мужчин. Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Около часа назад армия рф с временно оккупированного левобережья обстреляла Днепровский район Херсона. В результате этой вражеской атаки был ранен 22-летний мужчина - резюмировал глава МВА.

Сейчас мужчина госпитализирован с осколочным ранением левой ноги. Мрочко отметил, что во время обстрела раненый находился на улице.

Дополнение

В Бериславе Херсонской области утром 24 января из-под завалов одного из разрушенных в результате авиаудара рф дома достали тело погибшего мужчины.

Напомним,

Херсонская область за прошедшие сутки подверглась 101 обстрелу российских войск. Ранее было известно о 4 погибших и 6 раненых людей на Херсонщине в результате атак рф.