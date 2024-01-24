Херсонщина знову під обстрілами: росіяни поранили літнє подружжя
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по Новобериславу було поранено подружжя. Медики оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості. Наразі їм надається допомога.
Вранці, 24 січня, окупаційні війська рф завдали авіаційного удару по Новобериславу, в результаті чого постраждало подружжя. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає УНН.
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Сьогодні зранку російська авіація вдарила по Новобериславу. Постраждало подружжя. У 58-річної жінки – вибухова травма, уламкові поранення руки та обличчя. У її чоловіка, 59 років, теж діагностували вибухову травму і контузію
За його словами, медики оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості. Наразі їм надається допомога.
Удар рф по Бериславу на Херсонщині: з-під завалів дістали загиблого24.01.24, 10:51 • 31265 переглядiв
Доповнення
Також відомо, що вранці окупанти завдали удару по Дніпровському району Херсона. В результаті обстрілу отримав поранення 22-річний чоловік.
Нагадаємо
Херсонська область минулої доби зазнала 101 обстрілу російських військ. Раніше було відомо про 4 загиблих та 6 поранених людей на Херсонщині внаслідок атак рф.