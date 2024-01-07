Херсонщина: россияне попали в церковь в селе Садовое

Российские захватчики с утра обстреливают жителей Херсонской области. По данным местной ОВА под прицелом оккупантов оказалась церковь в селе Садовое. Из-за этой атаки пострадал местный житель. О последствиях атаки сообщает УНН со ссылкой на данные областной военной администрации.

российская армия обстреляла церковь в селе Садовое. Пострадал 73-летний мужчина. ... Пострадавшего госпитализировали. - рассказали в ОВА.

Детали

Отмечается, что у травмированного херсонца врачи диагностировали взрывную травму и обломочное ранение живота. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.



Напомним

Оккупанты атаковали Днепр беспилотниками: поврежден дом

С утра из-за атак россиян на Херсон двое гражданских погибли, и еще двое были травмированы. Оккупанты ударили по жилым массивам областного центра.

Кроме того, согласно информации Херсонской ОГА вчера вечером российская армия ударила с авиации по одному из населенных пунктов Бериславского района. Вражеским огнем были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Местные жители не пострадали.